Названа сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Николсоном

Московский «Спартак» готов расстаться с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

По информации Metaratings, красно-белые могут отпустить форварда за сумму в пять-шесть миллионов евро. При этом рассматривается вариант как с полноценным трансфером, так и аренда с правом последующего выкупа.

Напомним, в текущем сезоне Николсон провел 22 матча в составе красно-белых в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Накануне «Спартак» вылетел из Кубка страны, проиграв на выезде «Акрону» со счетом 1:2.