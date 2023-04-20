Сафонов заявил, что может покинуть «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не стал отрицать вероятность своего ухода из клуба.

«Думаю, любой вариант возможен в теории. Вопрос в том, устраивает ли клуб, устраивает ли меня. Просто сейчас я совсем не разговариваю о трансферах, мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну. Если что-то будет, тогда расскажу об этом.

Приходило ли в клуб хоть раз предложение по моему переходу? Однозначно ответить не могу. Мне сказали, что нет», – заявил Сафонов для «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» интересен «Зениту», а также некоторым европейским клубам.

Напомним, Сафонову 24 года. Он выступает за первую команду «быков» с января 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 22 матча и пропустил 33 мяча. Также на его счету 7 «сухарей».