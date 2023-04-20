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Бушманов назвал главную причину, по которой «Спартак» проиграл «Акрону» в Кубке России

Сенсация из ФНЛ дошла до финальной стадии турнира.
Бушманов назвал главную причину, по которой «Спартак» проиграл «Акрону» в Кубке России
20 апреля 2023 11:34
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, из-за чего его бывшая команда проиграла «Акрону» (1:2) в полуфинале пути регионов Кубка России.

- «Спартак» сыграл ниже своих возможностей и не использовал слабые стороны «Акрона». Не воспользовался преимуществом в классе и уровне футболистов. Сыграл слишком медленно и академично. «Акрон» же играет так всегда. Кто смотрит их матчи в ФНЛ, тот знает, что команда не показала ничего нового, - приводит «Чемпионат» слова Бушманова.

Добавим, что «Акрон» вышел в финал пути регионов, где сыграет в первом раунде с «Краснодаром». Победитель этого противостояния оспорит путевку в суперфинал с проигравшим в паре ЦСКА - «Урал» (финал пути РПЛ).

источник: Чемпионат.com
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