Названы даты матчей Кубка России «Урал» - ЦСКА и «Краснодар» - «Акрон»

РФС назвал точные даты и время следующих матчей Кубка России.

Второй матч финала пути РПЛ, в котором «Урал» примет ЦСКА пройдет 3 мая и начнется в 17:00 мск.

Первый этап финала пути регионов, где «Краснодар» сыграет дома с «Акроном» состоится также 3 мая, но стартует в 19:30 мск.

Напомним, что победитель пары «Урал» - ЦСКА (первый матч завершился вничью - 1:1) выйдет в суперфинал Кубка России, а проигравший оспорит путевку либо с «Краснодаром» либо с «Акроном», они выявят победителя в одном матче.