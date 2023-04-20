Мовсисян рассказал о своем отношении к увольнению Карпина из «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян считает, что увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера красно-белых в 2014 году было ошибкой со стороны руководства столичного клуба.

» Футболисты были против. Понятно, что результаты были не очень хорошие, тренер должен отвечать за это. Но для меня его увольнение - главная ошибка того «Спартака». После этого все пошло вниз. Но «Спартак» - это «Спартак», там всегда мало времени и большое давление. Не так, как в маленьких клубах, где все готовы терпеть», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России по футболу.

Мовсисян продолжает карьеру в США.