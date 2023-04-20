Футболисты «Челси» шокированы отношением Боули к Михаилу Мудрику

Футболисты «Челси» шокированы поступком владельца клуба Тодда Боули, пишет Daily Mail.

По данным источника, перед матчем против «Кристал Пэласа» бизнесмен разрешил новичку «синих» Михаилу Мудрику посетить раздевалку команды в компании своей свиты.

Игроки считают, что раздевалка – особое место в футбольной жизни, и посторонним там делать нечего. Кроме того, это был не самый подходящий момент, так как футболисты пытались сконцентрироваться на матче.

Напомним, 22-летний украинец перешел в «Челси» 15 января 2023 года. Он был куплен у донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. На него также претендовал лондонский «Арсенал». В составе «синих» полузащитник провел 12 матчей и отдал 2 ассиста.