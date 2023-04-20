Семак оценил шансы конкурентов на победу в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ. По словам специалиста, команды, идущие позади, все еще могут навязать питерцам конкуренцию.

«Огромного разрыва нет. На мой взгляд, чемпионат достаточно интересен», – отметил тренер в интервью клубной пресс-службе.

В данный момент «Зенит» занимает 1-е место в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на 9 очков.

До конца сезона-2022/23 питерцы проведут матчи с «Динамо», «Крыльями Советов», «Спартаком», «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».