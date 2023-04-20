Президент «Урала» считает, что судья несправедливо назначил пенальти в матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно работы бригады арбитров в матче финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

Напомним, что игра в Москве завершилась со счетом 1:1. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. На 89-й минуте в ворота »Урала» был назначен пенальти, который успешно реализовал Хесус Медина.

«Конечно, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Мое мнение — ни в этом, ни в прошлом матче с ЦСКА пенальти не было!» — цитирует Иванова «РБ-Спорт».

Добавим, что ответный матч между командами состоится 3 мая в Екатеринбурге.