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Роберт Ренан: «Зенит» сделает все для победы над «Динамо», после непростой игры с «Ростовом»

20 апреля 2023 13:17
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ с «Динамо».

Напомним, что в предыдущей игре чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга встречался с «Ростовом» (0:0).

«Действительно, игра в Ростове получилась непростой. Мы знали, что такой она и будет. Соперник — очень квалифицированная команда. К сожалению, не забили, но удалось надежно сыграть в обороне. Чувствую себя восстановившим силы. Уверен, с «Динамо» нас ждет очень хороший матч. Сделаем все для победы», — цитирует Ренана пресс-служба «Зенита».

Встреча сине-бело-голубы с «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге 22 апреля.

источник: ФК «Зенит»
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