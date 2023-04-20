Колыванов назвал соперников сборной России «детским садом» и «шпаной»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отказ РФС отправлять сборную России на азиатский турнир CAFA.

«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной - это доходит до смешного», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в состав CAFA входят сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сборная России должна была стать одной из приглашенных команд на соревновании.

Соревнования пройдут летом в Ташкенте и Бишкеке.