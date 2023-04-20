Сергеев хочет, чтобы «Зенит» обеспечил чемпионство в игре со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев назвал команду, в игре с которой клуб хотел бы оформить чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Отметим, что команды сыграют 7 мая в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура.

«Можно ли называть квинтэссенцией сезона предстоящую игру со «Спартаком»? Пока об этом говорить рано. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали как можно раньше, особенно в игре со «Спартаком», однако загадывать наперёд не стоит, мы идём от игры к игре», — цитирует Сергеева Bobsoccer.

Добавим, что «Зенит» лидирует в таблице, набрав 55 очков в 23 играх. «Спартак» (45) идет третьим.