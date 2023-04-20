ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергеев хочет, чтобы «Зенит» обеспечил чемпионство в игре со «Спартаком»

Отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя в таблице составляет девять очков.
20 апреля 2023 13:56

Форвард «Зенита» Иван Сергеев назвал команду, в игре с которой клуб хотел бы оформить чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Отметим, что команды сыграют 7 мая в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура.

«Можно ли называть квинтэссенцией сезона предстоящую игру со «Спартаком»? Пока об этом говорить рано. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали как можно раньше, особенно в игре со «Спартаком», однако загадывать наперёд не стоит, мы идём от игры к игре», — цитирует Сергеева Bobsoccer.

Добавим, что «Зенит» лидирует в таблице, набрав 55 очков в 23 играх. «Спартак» (45) идет третьим.

«Это домыслы». Агент Баринова отреагировал на слухи о продлении контракта игрока с «Локомотивом»
Действующее соглашение истекает летом 2024 года.
20.04.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мовсисян жестко раскритиковал ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд
Мовсисян жестко раскритиковал ФИФА и УЕФА за отстранение российских команд
Добавим к словам экс-форварда «Спартака» нечего.
20.04.2023 14:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» может уволить Кана с поста генерального директора
«Бавария» может уволить Кана с поста генерального директора
В 2008 году он завершил карьеру игрока.
20.04.2023 14:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сергеев хочет, чтобы «Зенит» обеспечил чемпионство в игре со «Спартаком»
Отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя в таблице составляет девять очков.
20.04.2023 13:56
Футбол
Быстров заявляет, что новый главный тренер «Торпедо» Клотет еще не знает куда попал
В Первой лиге будет тяжело.
20.04.2023 13:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» готов отпустить Ренана в молодежную сборную Бразилии
«Зенит» готов отпустить Ренана в молодежную сборную Бразилии
Но сначала надо помочь клубу.
20.04.2023 13:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» рассматривает возможность расторжения контракта с Рыбусом
«Спартак» рассматривает возможность расторжения контракта с Рыбусом
Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
20.04.2023 13:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Колыванов назвал соперников сборной России «детским садом» и «шпаной»
Колыванов назвал соперников сборной России «детским садом» и «шпаной»
Команда не примет участия в азиатском турнире CAFA.
20.04.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роберт Ренан: «Зенит» сделает все для победы над «Динамо», после непростой игры с «Ростовом»
20.04.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика