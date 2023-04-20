Быстров заявляет, что новый главный тренер «Торпедо» Клотет еще не знает куда попал

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о шансах испанского специалиста Пепа Клотета надолго остаться в «Торпедо».

Напомним, что Клотет возглавил «автозаводцев» 28 марта.

«Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдет с ума! Наверное, он еще не понимает немножко, куда попал», - приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая на пять очков от зоны переходных матчей.

22 марта команде Клотета предстоит гостевой матч с «Химками».