Быстров заявляет, что новый главный тренер «Торпедо» Клотет еще не знает куда попал

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о шансах испанского специалиста Пепа Клотета надолго остаться в «Торпедо».
Напомним, что Клотет возглавил «автозаводцев» 28 марта.
«Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдет с ума! Наверное, он еще не понимает немножко, куда попал», - приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Добавим, что «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая на пять очков от зоны переходных матчей.
22 марта команде Клотета предстоит гостевой матч с «Химками».
источник: «Спорт-Экспресс»