Галтье планирует продолжить работу с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уверен, что будет работать в парижской команде в следующем сезоне.

Ранее в СМИ появился отрывок из электронного письма бывшего коллеги Галтье по «Ницце» Жюльена Фурнье.

В нем утверждалось, что Галтье заявил, что в «Ницце» не должно быть много мусульман и чернокожих. Руководство «ПСЖ» объявило о начале внутреннего расследования, а тренер на пресс-конференции опроверг все обвинения. Гальтье грозит не только увольнение, но и уголовное дело.

«Мы работаем с советником «ПСЖ» по спортивным вопросам Луишем Кампушем над составом на следующий сезон, чтобы улучшить команду. Уверен ли я, что останусь на следующий сезон? Я планирую быть тренером «ПСЖ» в следующем сезоне», — приводит RMC слова специалиста.