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Галтье планирует продолжить работу с «ПСЖ»

Французский клуб борется за победу в национальном чемпионате.
Галтье планирует продолжить работу с «ПСЖ»
20 апреля 2023 14:46
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уверен, что будет работать в парижской команде в следующем сезоне.

Ранее в СМИ появился отрывок из электронного письма бывшего коллеги Галтье по «Ницце» Жюльена Фурнье.

В нем утверждалось, что Галтье заявил, что в «Ницце» не должно быть много мусульман и чернокожих. Руководство «ПСЖ» объявило о начале внутреннего расследования, а тренер на пресс-конференции опроверг все обвинения. Гальтье грозит не только увольнение, но и уголовное дело.

«Мы работаем с советником «ПСЖ» по спортивным вопросам Луишем Кампушем над составом на следующий сезон, чтобы улучшить команду. Уверен ли я, что останусь на следующий сезон? Я планирую быть тренером «ПСЖ» в следующем сезоне», — приводит RMC слова специалиста.

источник: RMC Sport
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