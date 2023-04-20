Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком: «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал текущие результаты московского «Спартака» в РПЛ и Кубке России.

«Нынешний »Спартак» можно сравнить с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, после 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Накануне красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).