Аленичев эмоционально отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка: Руководству нужно делать выводы

Бывший капитан московского «Спартака» Дмитрий Аленичев остался недоволен работой Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды в связи с вылетом красно-белых из Кубка России.

«Он далек от контроля раздевалки. Руководству нужно делать свои выводы. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба? Может быть, есть предварительные контакты с европейскими командами?

Помните, что мне говорили? Что я не проявляю эмоций на лавке, что я не бегаю от флажка до флажка. А это же якобы круто! И вот к чему эти ваши эмоции приводят», - приводит слова специалиста «Комсомольская правда».

Напомним, после 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Накануне красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв представителю Первой лиги - тольяттинскому «Акрону» (1:2).