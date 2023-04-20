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Аленичев эмоционально отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка: Руководству нужно делать выводы

Красно-белые лишились шансов защитить трофей.
Аленичев эмоционально отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка: Руководству нужно делать выводы
20 апреля 2023 15:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Дмитрий Аленичев остался недоволен работой Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды в связи с вылетом красно-белых из Кубка России.

«Он далек от контроля раздевалки. Руководству нужно делать свои выводы. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба? Может быть, есть предварительные контакты с европейскими командами?

Помните, что мне говорили? Что я не проявляю эмоций на лавке, что я не бегаю от флажка до флажка. А это же якобы круто! И вот к чему эти ваши эмоции приводят», - приводит слова специалиста «Комсомольская правда».

Напомним, после 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Накануне красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв представителю Первой лиги - тольяттинскому «Акрону» (1:2).

источник: «Комсомольская правда»
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