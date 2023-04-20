Дмитрий Радченко: «Зениту» надо отнестись с пониманием, если Кузяеву поступит предложение из Европы

Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о возможном уходе Далера Кузяева из «Зенита».

Ранее в СМИ сообщалось, что 30-летний футболист хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

«Если у Кузяева есть или будет предложение из Европы, то «Зениту» нужно отнестись к этому с пониманием. Он очень много сделал для команды, помог завоевать множество титулов. Всё будет решаться между ним и двумя клубами. Но если поступит предложение – почему нет?», — цитирует Радченко «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал три передачи.