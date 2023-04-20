ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Преступление против человечества». В Англии обвинили «Манчестер Юнайтед» в восхвалении рабства

Речь идет об эмблеме клуба.
«Преступление против человечества». В Англии обвинили «Манчестер Юнайтед» в восхвалении рабства
20 апреля 2023 16:52
автор:
автор фото: Getty Images

Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун опубликовал материал, посвященный истории «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В статье он обратил внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трехмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера.

Дело в том, что сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.

Поэтому Хаттенстоун призвал заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города.

источник: The Guardian
Умер чемпион Европы, экс-капитан «Барселоны» Фусте
Умер чемпион Европы, экс-капитан «Барселоны» Фусте
Он провел за клуб более 400 игр.
20.04.2023 17:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агентство стратегических инициатив выдвинуло ряд предложений по упрощению получения Fan ID
Агентство стратегических инициатив выдвинуло ряд предложений по упрощению получения Fan ID
Закон требует корректировки
20.04.2023 17:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Преступление против человечества». В Англии обвинили «Манчестер Юнайтед» в восхвалении рабства
«Преступление против человечества». В Англии обвинили «Манчестер Юнайтед» в восхвалении рабства
Речь идет об эмблеме клуба.
20.04.2023 16:52
Футбол
Дмитрий Радченко: «Зениту» надо отнестись с пониманием, если Кузяеву поступит предложение из Европы
Дмитрий Радченко: «Зениту» надо отнестись с пониманием, если Кузяеву поступит предложение из Европы
Футболист играет в клубе из Санкт-Петербурга с 2017 года.
20.04.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Овчинников: Правильно, что в Азии испугались играть, а то таджики нам голову намылят
Вчера, 19 апреля, «Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Красно-белые бесславно завершили выступление в турнире.
20.04.2023 16:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Валерий Овчинников: В Жигулевске произошел гоп-стоп – «Спартак» ограбили, лишили Кубка
Валерий Овчинников: В Жигулевске произошел гоп-стоп – «Спартак» ограбили, лишили Кубка
Вчера, 19 апреля, «Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2.  Красно-белые бесславно завершили выступление в турнире. 
20.04.2023 16:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, как он относится к Александру Головину
Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал, как он относится к Александру Головину
Футболисты вместе выступали за «Монако».
20.04.2023 16:15
Футбол
Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в марте
Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в марте
Так решило голосование.
20.04.2023 16:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Аленичев эмоционально отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка: Руководству нужно делать выводы
Аленичев эмоционально отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка: Руководству нужно делать выводы
Красно-белые лишились шансов защитить трофей.
20.04.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика