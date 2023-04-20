«Преступление против человечества». В Англии обвинили «Манчестер Юнайтед» в восхвалении рабства

Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун опубликовал материал, посвященный истории «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В статье он обратил внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трехмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера.

Дело в том, что сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов.

Поэтому Хаттенстоун призвал заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города.