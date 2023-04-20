Агентство стратегических инициатив выдвинуло ряд предложений по упрощению получения Fan ID

Агентство стратегических инициатив выдвинуло свои предложения по реформе Fan ID, сообщает «Чемпионат»

1. Прежде всего предлагается сделать паспорт болельщика обязательным для матчей, с повышенной опасностью, таких как ЦСКА - «Спартак» или «Спартак» - Зенит».

2. Отменить Fan ID для лиц до 14 лет.

3. Отменить Fan ID для болельщиков, тренеров и административного персонала.

4. Время выдачи паспорта болельщика не должно превышать 30 минут.

5. Предусмотреть для инвалидов дополнительные возможности оформления Fan ID, помимо Госуслуг.

6. Ввести компенсации при приостановки действия паспорта болельщика.

7. Ввести дополнительные механизмы идентификации личности и подачи заявления на Fan ID, предлагается, что заявление можно будет подать в отделениях Социального фонда России и Почты России.

8. Допустить посещение матчей по одному документу, посредством передачи данных из футбольных клубов, продающих билеты.