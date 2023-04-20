«Реал» готов включить Диаса в сделку по трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» готов включить своего полузащитника Браима Диаса в сделку по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как пишет AS, «сливочные» не готовы выкладывать за футболиста сборной Англии 150 миллионов евро, которые немецкий клуб планирует выручить за него.

Добавим. что 19-летний Беллингем в текущем сезоне Бундеслиги провел 27 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.