Геннадий Орлов похвалил Вендела, поставив его в пример российским футболистам

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Венделе.

«Вендел - чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?», - приводит слова журналиста Sport24.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 30 матчах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Футболист выступает за петербургский клуб с 2020 года.