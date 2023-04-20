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Барбоза заявил, что Кузяев способен выступать в любом европейском чемпионате

У 30-летнего хавбека истекает контракт с «Зенитом» ближайшим летом. 
Барбоза заявил, что Кузяев способен выступать в любом европейском чемпионате
20 апреля 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможности полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.

«Если он хочет попробовать свои силы в Европе, то нужно действовать. Это талантливый футболист высокого класса. Считаю, что если по завершении сезона он решит покинуть «Зенит», то у него будет возможность перейти в зарубежную команду. Ему 30 лет, это считается нормальным возрастом для игрока. Еще пару сезонов он может играть на достойном уровне. Сейчас Далер в хорошей форме и способен заиграть в любом чемпионате, его позиция это позволяет. Вопрос лишь в том, хочет ли этого сам Кузяев», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 28 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с питерцами истекает летом 2023 года.

источник: Чемпионат.com
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