Барбоза заявил, что Кузяев способен выступать в любом европейском чемпионате

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможности полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.

«Если он хочет попробовать свои силы в Европе, то нужно действовать. Это талантливый футболист высокого класса. Считаю, что если по завершении сезона он решит покинуть «Зенит», то у него будет возможность перейти в зарубежную команду. Ему 30 лет, это считается нормальным возрастом для игрока. Еще пару сезонов он может играть на достойном уровне. Сейчас Далер в хорошей форме и способен заиграть в любом чемпионате, его позиция это позволяет. Вопрос лишь в том, хочет ли этого сам Кузяев», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 28 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с питерцами истекает летом 2023 года.