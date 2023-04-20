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Ирисметов не считает сборную России потерей для турнира CAFA 

По словам бывшего игрока «Спартака», не существует незаменимых команд. 
Ирисметов не считает сборную России потерей для турнира CAFA 
20 апреля 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов отреагировал на отказ сборной России участвовать в летнем турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Не думаю, что в Азии сильно расстроятся из-за отказа сборной России выступать там. Потому что в мире не бывает незаменимых команд», приводит слова Ирисметова Rusfootball.info.

46-летний функционер также отметил, что данное решение больше отразится на российской национальной команде, так как у подопечных Валерия Карпина нет возможности выступать в международных соревнованиях.

Добавим, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.

источник: Rusfootball.info
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