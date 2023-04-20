Ирисметов не считает сборную России потерей для турнира CAFA 

Спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов отреагировал на отказ сборной России участвовать в летнем турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Не думаю, что в Азии сильно расстроятся из-за отказа сборной России выступать там. Потому что в мире не бывает незаменимых команд», приводит слова Ирисметова Rusfootball.info.

46-летний функционер также отметил, что данное решение больше отразится на российской национальной команде, так как у подопечных Валерия Карпина нет возможности выступать в международных соревнованиях.

Добавим, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.