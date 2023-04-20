Де Брюйне заявил, что фактор мести не будет для него главным в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мыслями о матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я не мстительный человек. В прошлом году случилось то, что и должно было случиться. Мы очень хорошо сыграли в двух матчах, и последние пять минут изменили ход встречи», - сказал футболист на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом розыгрыше ЛЧ «Реал» и «Манчестер Сити» также встречались в полуфинале. В итоге по сумме двух матчей (3:4, 3:1) дальше прошел мадридский клуб, который затем и победил в турнире.