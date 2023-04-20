Анри посоветовал футболистам «Арсенала» сохранять спокойствие в матче с «Манчестер Сити»

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал наставление игрокам лондонского клуба в преддверии матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отметим, что команды встретятся 26 апреля на домашнем стадионе «горожан».

«Еще перед началом сезона я рассказывал, что нельзя стать чемпионом Англии чисто на эмоциях. Это возможно лишь в других турнирах, таких как Кубок или Лига чемпионов. На длинной дистанции в чемпионате стоит проявить терпение и быть максимально спокойным. В данный момент «Арсенал» чересчур эмоционален», — приводит слова Анри CBS Sports.

Добавим, что в настоящее время «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка после 31 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, отставая от «канониров» на четыре очка и имея игру в запасе.