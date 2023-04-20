Каманцев уверен, что работа арбитров прогрессирует на матчах РПЛ и Кубка России 

Глава Судейского департамента РФС Павел Каманцев поделился мнением о работе российских судей на матчах чемпионата и Кубка России.

«Прогресс определенно есть. В последнее время к нам приходят новые специалисты, которые грамотно выполняют свою работу. Это добавляет конкуренцию в судейскую сферу. Конечно, не обходится без ошибок. Однако сейчас весенний отрезок сезона, оно так и будет. Уверен, что в следующем году в этот период все станет еще лучше. Профессионализм судей вырастет. Это позитивный момент. Ошибок до сих пор много, но мы сокращаем их количество со временем. Если в прошлом было 100 ошибок, тихий ужас, то сейчас у нас остается 30-40 таких неправильных решений, тоже плохо, но мы стремимся свести все к нулю», – приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом Каманцев являлся руководителем департамента судейства Российского футбольного союза.