Савичев продлил контракт с «Акроном»

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев продлил соглашение с командой.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, 29-летний футболист подписал договор до конца сезона-2025/26.

«Мне нравится, что сейчас происходит с клубом, как он развивается — система, которую выстраивает Евгений Игоревич. Мне близок футбол, который он ставит. Хочется и дальше помогать «Акрону» расти и добиваться новых побед», — приводит пресс-служба «Акрона» слова Савичева.

На данный момент в активе Константина 31 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.