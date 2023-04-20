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Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице турнира.
Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ
20 апреля 2023 19:21
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автор фото: Getty Images

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба лондонского клуба.

Стоит отметить, что «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активае 74 очка. «Саутгемптон» с 23 очками располагается на 20-й строчке.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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