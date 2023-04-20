Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба лондонского клуба.

Стоит отметить, что «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активае 74 очка. «Саутгемптон» с 23 очками располагается на 20-й строчке.