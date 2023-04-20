Кордоба признался, что он счастлив забить свой 100-й гол в карьере будучи игроком «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на свое достижение. 29-летний игрок отличился 100-м забитым мячом за карьеру в матче против «Крыльев Советов» в матче Кубка России (2:2, пенальти 3:0).

«Очень рад, что я наконец забил 100 голов в карьере. Я считаю, что это удается сделать не каждому футболисту. Особенно приятно, что я сделал это в майке «Краснодара». Хочу продолжить и забить еще много мячей», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, что Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021-го года. В текущем сезоне за «быков» он сыграл в 29 матчах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.