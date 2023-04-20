Кечинов назвал защитника «Спартака» Рыбуса балластом команды 

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о возможном расторжении контракта с защитником московского клуба Мацеем Рыбусом по завершении текущего сезона.

«Я вообще не помню, когда видел его последний раз на поле. Вдобавок, его возраст не позволяет ему выступать на прежнем уровне. Проходил бы он в состав «Спартака» через раз, то можно было еще подумать о том, чтобы его оставить. Может он мог бы поделиться своим опытом с молодежью. Но он не играет, поэтому определенно это балласт для команды. С Рыбусом необходимо расстаться», – приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Напомним, что Рыбус перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 12 встреч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее 33-летний игрок выступал за «Локомотив».