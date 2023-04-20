«Нужно пытаться забить еще». Аллегри - об ответном матче со «Спортингом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно ответного матча со «Спортингом» в матче четвертьфинала Лиги Европы.

Напомним, что первая игра в Турине завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

«Немыслимo думать о том, чтo мы будем играть в этом матче от защиты, учитывая тo, что предыдущий матч закончился сo счетом 1:0. Нужно пытаться забить еще. Будут и тaкие моменты, когда нам нужно будет отрaбатывать в защите и действовaть лучше, чем в первой встрече», — цитирует слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Ответная встреча начнется в 22.00 по московскому времени.