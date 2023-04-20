Канчельскис призвал избавиться от искусственных газонов на российских стадионах  

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне искусственных газонов на российских футбольных полях.

«Не понимаю, кто придумал искусственное поле. Такие газоны вообще необходимо убрать. В европейских чемпионатах выступают исключительно на натуральных газонах. Будто мы этого позволить себе не можем. Нужно сменить вектор развития в этом плане. У нас есть все, чтобы играть на натуральных полях. Кроме того, столько качественных стадионов осталось после чемпионата мира 2018 года. Газоны в отличном состоянии и с подогревом! Странно, что команды готовы тратить миллионы на трансферы, а бюджета, чтобы следить за газоном у них нет», – приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что российские тренеры неоднократно жаловались на качество искусственного покрытия в матчах Кубка России.