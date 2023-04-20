Хлестов назвал главную проблему современного «Спартака»

Семикратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал главную проблему красно-белых на протяжении последних десятилетий.

«У «Спартака» нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы - это 7-9 человек. У «Спартака» этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет», - приводит слова прославленного футболиста ТАСС.

Ранее «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов «Акрону» (1:2) из Первой лиги. В РПЛ москвичи занимают третье место.