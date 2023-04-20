Ненахов считает, что «Локомотив» и ЦСКА подходят к очной встрече в хорошей форме

Фланговый защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Это серьезный соперник. Сейчас ЦСКА набрал хороший ход в чемпионате, как и мы. У обеих команд неплохая победная серия. Мне кажется, нас ждет увлекательное противостояние, учитывая форму обоих клубов», — приводит слова Ненахова пресс-служба красно-зеленых.

Добавим, что встреча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в воскресенье на ВТБ Арене. Начало матча – 19:30 мск.