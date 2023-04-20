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Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»

Ранее клуб вылетел из Кубка России и потерял 2-е место в РПЛ.
Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»
20 апреля 2023 20:58
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клуб не должен увольнять Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. По его словам, под руководством испанца красно-белые показывают привлекательный футбол.

«Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра – на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля», – заявил Кечинов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» идет на 3-м месте, отставая от 1-й позиции на 10 очков, а от 2-й – на одно.

Ранее клуб вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» со счетом 1:2.

источник: Чемпионат.com
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