Рэшфорд остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч Лиги Европы с «Севильей»  

Тренерские штабы «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами команд на второй матч 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим, что очная встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Испании. Начало матча – 22:00 мск.

«Севилья»: Буну, Навас, Баде, Маркао, Акунья, Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела, Эн-Несери.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Забитцер, Каземиро, Эриксен, Санчо, Марсьяль, Антони.

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью – 2:2.