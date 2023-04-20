Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

«Спортинг» и «Ювентус» назвали стартовые составы команд на второй матч 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим, что игра состоится в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Спортинг»: Адан, Дьоманде, Коатес, Инасиу, Эшгаю, Угарте, Морита, Нуну Сантуш, Эдвардс, Тринкау, Педру Гонсалвеш.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Миретти, Локателли, Рабьо, Кьеза, Ди Мария, Влахович.

Напомним, что в первом матче четвертьфинала турнира «Ювентус» на своем поле минимально обыграл «Спортинг» (1:0).