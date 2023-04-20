Владелец «Акрона» прокомментировал победную серию команды в Кубке России

Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил выступление своего клуба в розыгрыше Кубка России.

«Совру, если скажу, что ожидал увидеть «Акрон» в финале Пути регионов. Тем более не мог поверить в то, что мы пройдем «Спартак». Потому что по ходу сезона у нас были проблемы. Но с приходом Калешина, игра наладилась, мы стали показывать атакующий и увлекательный футбол. Понял, что мы способны добиваться больших результатов. Но обыграть четыре московских клуба, это просто фантастика», – приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в финале первого этапа Пути регионов Кубка России «Акрон» в гостях сыграет с «Краснодаром». Матч запланирован в промежутке с 2 по 4 мая.