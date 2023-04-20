Ловчев считает, что Дуарте не соответствует уровню «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в защитной линии.

По словам экс-игрока, команда серьезно зависит от Георгия Джикии. Также эксперт подчеркнул, что новичок москвичей Алексис Дуарте не соответствует уровню «Спартака».

«Есть конкретный вопрос – а кто привез Дуарте, который выглядит игроком более слабым, чем те, кто был? Как могло получиться, что футболист такого уровня взят на место ушедшего Жиго? Кто сравнивал их потенциал?» – написал Ловчев в соцсети.

Напомним, 23-летнйи Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. На его счету 4 матча и 2 желтых карточки. За его переход москвичb заплатили 4 млн евро, пишет портал Transfermarkt.