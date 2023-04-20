«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций

«Лех» на выезде оказался сильнее «Фиорентины» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу польского клуба. Напомним, что в первой игре победу одержала итальянская команда - 4:1.

В составе победителей отличились Афонсо Соуза (9-я минута), Кристоффер Вельде (64) и Артур Собех (69). Клуб из Флоренции ответил забитыми мячами в исполнении Рикардо Соттиля (78) и Гаэтано Кастровилли (90+2).

Таким образом, коллектив Винченцо Итальяно пробился в полуфинал турнира, где сыграет против лучшего из пары «Базель» - «Ницца».

Лига конференций

1/4 финала

Ответный матч

«Фиорентина» - «Лех» - 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 - Соуза; 0:2 - Вельде; 0:3 - Собех; 1:3 - Соттиль; 1:4 - Кастровилли.