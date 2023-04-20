ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций
20 апреля 2023 21:42
автор:
автор фото: Getty Images

«Лех» на выезде оказался сильнее «Фиорентины» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу польского клуба. Напомним, что в первой игре победу одержала итальянская команда - 4:1.

В составе победителей отличились Афонсо Соуза (9-я минута), Кристоффер Вельде (64) и Артур Собех (69). Клуб из Флоренции ответил забитыми мячами в исполнении Рикардо Соттиля (78) и Гаэтано Кастровилли (90+2).

Таким образом, коллектив Винченцо Итальяно пробился в полуфинал турнира, где сыграет против лучшего из пары «Базель» - «Ницца».

Лига конференций
1/4 финала
Ответный матч
«Фиорентина» - «Лех» - 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Соуза; 0:2 - Вельде; 0:3 - Собех; 1:3 - Соттиль; 1:4 - Кастровилли.

источник: «Советский спорт»
Смолов назвал причину, по которой оскорбил журналиста после вылета «Динамо» из Кубка России
Смолов назвал причину, по которой оскорбил журналиста после вылета «Динамо» из Кубка России
Форвард бело-голубых назвал работника СМИ клоуном после поражения его команды от «Акрона». 
20.04.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Инсайдер Карпов раскрыл детали нового контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом»
Инсайдер Карпов раскрыл детали нового контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом»
Ранее сообщалось, что футболист интересен турецкому «Бешикташу».
20.04.2023 21:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций
«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций
Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
20.04.2023 21:42
Футбол
Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»
Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»
По мнению бывшего игрока сборной Армении, его соотечественник обладает безграничным потенциалом. 
20.04.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев считает, что Дуарте не соответствует уровню «Спартака»
Ловчев считает, что Дуарте не соответствует уровню «Спартака»
Экс-игрок не понимает, кому пришла мысль пригласить парагвайца в команду.
20.04.2023 21:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владелец «Акрона» прокомментировал победную серию команды в Кубке России
Тольяттинский клуб одолел четыре московские команды подряд и вышел в финал Пути регионов.
20.04.2023 21:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Туринский клуб одержал победу в первой встрече со счетом 1:0. 
20.04.2023 21:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»
Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»
Ранее клуб вылетел из Кубка России и потерял 2-е место в РПЛ.
20.04.2023 20:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рэшфорд остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч Лиги Европы с «Севильей»  
Рэшфорд остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч Лиги Европы с «Севильей»  
Первая игра закончилась вничью.
20.04.2023 20:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика