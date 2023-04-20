ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»

По мнению бывшего игрока сборной Армении, его соотечественник обладает безграничным потенциалом. 
Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»
20 апреля 2023 21:36
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о возможности полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна продолжить свою карьеру в Европе.

«Он спрашивал меня совета по поводу европейского футбола. К нему уже тогда проявляли интерес. Сказал ему, что стоит задержаться в России на сезон, а затем ты окажешься в Европе. В прошлом году он был еще не совсем готов для переезда. Но сейчас он лидер «Краснодара» и показывает потрясающую игру. Если верить слухам, он на карандаше у «Интера». Он подходит этой команде по уровню, потому что не имеет потолка в плане потенциала. Очень сильный игрок», – заявил Мовсисян в эфире Матч ТВ.

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне в составе черно-зеленых он принял участие в 32-х матчах, забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Смолов назвал причину, по которой оскорбил журналиста после вылета «Динамо» из Кубка России
Смолов назвал причину, по которой оскорбил журналиста после вылета «Динамо» из Кубка России
Форвард бело-голубых назвал работника СМИ клоуном после поражения его команды от «Акрона». 
20.04.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Инсайдер Карпов раскрыл детали нового контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом»
Инсайдер Карпов раскрыл детали нового контракта Дмитрия Баринова с «Локомотивом»
Ранее сообщалось, что футболист интересен турецкому «Бешикташу».
20.04.2023 21:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций
«Фиорентина» дома уступила «Леху», но пробилась в полуфинал Лиги конференций
Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
20.04.2023 21:42
Футбол
Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»
Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»
По мнению бывшего игрока сборной Армении, его соотечественник обладает безграничным потенциалом. 
20.04.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев считает, что Дуарте не соответствует уровню «Спартака»
Ловчев считает, что Дуарте не соответствует уровню «Спартака»
Экс-игрок не понимает, кому пришла мысль пригласить парагвайца в команду.
20.04.2023 21:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владелец «Акрона» прокомментировал победную серию команды в Кубке России
Тольяттинский клуб одолел четыре московские команды подряд и вышел в финал Пути регионов.
20.04.2023 21:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Туринский клуб одержал победу в первой встрече со счетом 1:0. 
20.04.2023 21:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»
Кечинов высказался о возможной отставке Абаскаля с должности главного тренера «Спартака»
Ранее клуб вылетел из Кубка России и потерял 2-е место в РПЛ.
20.04.2023 20:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рэшфорд остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч Лиги Европы с «Севильей»  
Рэшфорд остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч Лиги Европы с «Севильей»  
Первая игра закончилась вничью.
20.04.2023 20:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика