Мовсисян считает, что Сперцян соответствует уровню «Интера»

Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о возможности полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна продолжить свою карьеру в Европе.

«Он спрашивал меня совета по поводу европейского футбола. К нему уже тогда проявляли интерес. Сказал ему, что стоит задержаться в России на сезон, а затем ты окажешься в Европе. В прошлом году он был еще не совсем готов для переезда. Но сейчас он лидер «Краснодара» и показывает потрясающую игру. Если верить слухам, он на карандаше у «Интера». Он подходит этой команде по уровню, потому что не имеет потолка в плане потенциала. Очень сильный игрок», – заявил Мовсисян в эфире Матч ТВ.

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне в составе черно-зеленых он принял участие в 32-х матчах, забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.