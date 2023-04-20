Смолов назвал причину, по которой оскорбил журналиста после вылета «Динамо» из Кубка России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему нагрубил журналисту по завершении матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:0, пенальти - 1:4).

«В том матче я даже в заявке не был, я мог не проходить через микст-зону. Был немного на взводе. Встретившись лицом к лицу журналисты промолчали, но кинули вопрос в спину. Неприятно. Поэтому резко отреагировал, чисто на эмоциях после проигрыша. С моей стороны это было некорректно. Но конфликт исчерпан. Мы встретились с ним после матча со «Спартаком». Даже сфотографировались и пожали руки. Но думаю вина лежит на обоих. Все-таки нужно в такой ситуации правильно подбирать слова и время для вопроса. Подходить к этому делу более профессионально», – заявил Смолов в программе «Мир РПЛ».

Добавим, что Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В текущем сезоне за московский клуб он провел 25 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач.