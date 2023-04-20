АЗ вышел в полуфинал Лиги конференций, обыграв в серии пенальти «Андерлехт»

АЗ на своем поле одержал победу над «Андерлехтом» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций.
Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу «сырных фермеров».
За хозяев поля дубль оформил нападающий Вангелис Павлидис (5-я, 13-я минуты).
Таким образом, игра перешла в дополнительное время, где команды не отличились забитыми мячами.
В серии пенальти сильнее оказался АЗ, который прошел в 1/2 финала Лиги конференций.
Лига конференций
1/4 финала
Второй матч
АЗ (Нидерланды) – «Андерлехт» (Бельгия) – 2:0 (2:0)
Голы: Павлилис, 5, 13.
Серия пенальти: 4-1
По сумме двух встреч- 3-2.
источник: «Советский спорт»