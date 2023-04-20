Булыкин считает, что Баринову не стоит рассматривать предложения из Турции

Бывший нападающий «Локомотива» высказался по поводу возможного продления контракта Дмитрия Баринова с «железнодорожниками».

«В нынешней ситуации перебраться в Европу российскому игроку достаточно проблематично. Лучше, если Дима продлит соглашение с «Локомотивом» и поучаствует в перестройке команды, потому что сейчас там собирается интересный состав. В Турции Баринову делать нечего, там могут возникнуть проблемы с количеством игрового времени, а здесь он уже сформировавшийся лидер команды. Тем более уровень чемпионата Турции не на голову выше нашего. Другое дело, если бы на него претендовали клубы Италии», – приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее российским хавбеком интересовался «Бешикташ».

Добавим, что в текущем сезоне за «Локомотив» Баринов сыграл 28 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его нынешний контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.