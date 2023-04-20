Канчельскис назвал нынешний «Челси» посмешищем 

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о уровне «Челси» после продажи команды Романом Абрамовичем.

«Как только Роман Абрамович перестал быть владельцем, «Челси», безусловно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это очевидно. При российском владельце синие регулярно выигрывали трофеи, становились обладателями Лиги чемпионов, постоянно оказывались в финалах. Понимаю болельщиков и соглашусь с их выводами. Хочется верить, что когда-нибудь «Челси» вновь обретет такого грамотного руководителя, как Абрамович», — приводит слова Канчельскиса RT.

Добавим, что в данный момент «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков 31 проведенного матча.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский клуб дважды потерпел поражение от «Реала» со счетом 0:2.