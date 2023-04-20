«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Севилья» на своем поле оказалась сильнее «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба. Напомним, что в первой игре команды не выявили победителя – 2:2.

В составе победителей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (8-я и 81-я минуты). Также один раз отличился Лоик Баде (47).

Таким образом, коллектив Хосе Мендилибара пробился в полуфинал турнира, где сыграет с лучшим из пары «Ювентус» - «Спортинг».

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 3:0 (1:0)

Голы: Эн-Несири, 8. Баде, 47. Эн-Несири, 81.