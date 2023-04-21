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«Рома» победила «Фейеноорд» в дополнительное время и стала полуфиналистом Лиги Европы

Встреча прошла в Риме.
«Рома» победила «Фейеноорд» в дополнительное время и стала полуфиналистом Лиги Европы
21 апреля 2023 00:42
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автор фото: Getty Images

«Рома» на своем поле принимала «Фейеноорд» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды.

Отметим, что в основное время за римлян забивали Леонардо Спинаццола и Пауло Дибала. Соперник ответил забитым мячом Пайшао.

В дополнительное время хозяева отличились двумя голами – их авторами стали Стефан Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини. При этом в концовке игры с поля был удален форвард гостей Сантьяго Хименес.

Напомним, что первая встреча плей-офф завершилась минимальной победой клуба из Нидерландов – 1:0.

Таким образом, команда Жозе Моуринью вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Байером».

Лига Европы
1/4 финала
Ответный матч
«Рома» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) 4:1 Д.В (0:0)

Голы: Спинаццола, 60. Дибала, 89. Эль-Шаарави, 101. Пеллегрини, 109 – Пайшао, 80.

Удаление: Хименес, 120+1.

источник: «Советский спорт»
«Рома» победила «Фейеноорд» в дополнительное время и стала полуфиналистом Лиги Европы
«Рома» победила «Фейеноорд» в дополнительное время и стала полуфиналистом Лиги Европы
Встреча прошла в Риме.
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