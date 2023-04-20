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«Байер» добыл путевку в полуфинал Лиги Европы, разгромив на выезде «Юнион»

Форвард «фармацевтов» Сердар Азмун вышел на поле на 86-й минуте встречи.
«Байер» добыл путевку в полуфинал Лиги Европы, разгромив на выезде «Юнион»
20 апреля 2023 23:50
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Байера» на выезде оказались сильнее «Юниона» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которые голы забили Мусса Диаби (2-я минута), Митчел Баккер (38), Жереми Фримпонг (60) и Адам Гложек (79).

За хозяев поля забитым мячом отличился Каспер Терхо (65).

Напомним, что первый матч между командами завершился вничью (1:1).

Таким образом, «Байер» проходит в полуфинал турнира, а «Юнион» завершает свой сезон в еврокубках.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

«Юнион» (Бельгия) – «Байер» (Германия) – 1:4 (0:2)

Голы: Терхо, 65 – Диаби, 2, Баккер, 38, Фримпонг, 60, Гложек, 79.

Первый матч: 1-1.

источник: «Советский спорт»
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