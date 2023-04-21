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«Базель» вырвал победу у «Ниццы» и пробился в полуфинал Лиги конференций  

Судьба двухматчевого противостояния решилась в дополнительное время. 
21 апреля 2023 00:36
автор: Глеб Шевяков

«Базель» в гостях одолел «Ниццу» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

За хозяев поля забитым мячом отличился Гаэтан Лаборд (9-я минута). Гости ответили голом Жан-Кевина Огюстена (86).

В дополнительное время, на 98-й минуте защитник швейцарского клуба Касим Адамс поразил ворота соперника и принес своей команде победу в матче.

Таким образом, «Базель» проходит в полуфинал Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния. Первый встреча команд завершилась вничью (2:2)

Лига конференций

1/4 финала

Ответный матч

«Ницца» (Франция) – «Базель» (Швейцария) – 1:2 Д.В (1:0)

Голы: Лаборд, 9 – Огюстен, 86, Адамс, 98.

Первый матч: 2-2

источник: «Советский спорт»
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