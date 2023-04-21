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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Осимхена

Нигериец с большой долей вероятности покинет «Наполи» в межсезонье.
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Осимхена
21 апреля 2023 09:32
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена.

Добавим, ранее стало известно об интересе к форварду со стороны лондонского «Челси» и французского «ПСЖ».

Президент «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис уже заявил, что отпустит футболиста в другой клуб не меньше, чем за 150 миллионов евро. Действующий контракт Осимхена с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 26 мячей.

После 30 туров «Наполи» с 75 очками уверенно лидирует в итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя - «Лацио» на 14 очков. В то же время неаполитанцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Милану» (0:1, 1:1).

источник: La Gazzetta dello Sport
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