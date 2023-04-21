Обанкротившаяся «Томь» обратилась к Путину: Надеемся на Вашу помощь и поддержку

Персонал футбольного клуба «Томь», объявившего в прошлом году о потере профессионального статуса, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путина с просьбой посодействовать в погашении долгов руководства перед сотрудниками.

«Мы просим вас дать поручение - сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развитии физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томского спорта. Мы просим вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!», - говорится в обращении.

Напомним, в 2022 году клуб объявил о том, что лишается профессионального статуса. Тогда же стало известно, что руководство накопило долги перед футболистами и персоналом на общую сумму 27,5 миллионов рублей.

В 2023 году стало известно о закрытии Академии «Томи», в которой занимались более 400 детей разных возрастов.